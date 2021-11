Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Vernissage / Exposition “À la mode. L’art de paraître au 18e siècle” Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vernissage / Exposition “À la mode. L’art de paraître au 18e siècle” Musée d’arts de Nantes, 25 novembre 2021, Nantes. 2021-11-25

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Gratuit et ouvert à tous Dans la limite des places disponibles. Découvrez la nouvelle exposition-événement À la mode. L’art de paraître au 18e siècle en avant-première, sur un temps de nocturne du jeudi. C’est gratuit et ouvert à tous ! Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://www.museedartsdenantes.fr/a-la-mode

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes