SAME HANDS by NaSequeira EXPO Photo_Video_Graphy #2021 NaSequeira explore et s’exprime par et avec l’image. Ses vécus deviennent ses œuvres, le spectateur ses yeux et la musique son tempo. Les supports de l’expression sont variés et donnent lieu à : – 1min: Small Short Films, – everyday: la photographie comme reflet poétique de sujets de société, – NaSconcerts: témoignages photo-graphiques de la vie sur scène; des moments furtifs dans des lieux de concerts à Marseille (2018-2021). Links: [https://m.youtube.com/watch?v=ZuinkUhvI50&feature=youtu.be](https://m.youtube.com/watch?v=ZuinkUhvI50&feature=youtu.be) [https://www.youtube.com/watch?v=0edZN9yshlw](https://www.youtube.com/watch?v=0edZN9yshlw)… [https://www.youtube.com/watch?v=fLtjbsYQ3tc](https://www.youtube.com/watch?v=fLtjbsYQ3tc)… VERNISSAGE: Vendredi ,19 Nov 2020, 14h-22h + Concert live: FREE 4 [https://m.youtube.com/playlist](https://m.youtube.com/playlist)… XXXFK – chant, guitare, basse José José – batterie D_Vid – clavier Eddy Musical – guitare, basse + GUESTS ♫♫♫ Daki Ling 45A, rue d’Aubagne, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

