Marseille Librairie Vauban Bouches-du-Rhône, Marseille Vernissage expo MKG #CollageByMarge Librairie Vauban Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Vernissage expo MKG #CollageByMarge Librairie Vauban, 25 juin 2021-25 juin 2021, Marseille. Vernissage expo MKG #CollageByMarge

Librairie Vauban, le vendredi 25 juin à 17:00

La Librairie Vauban accueille une expo #CollageByMarge en ses murs pour la période estivale. Venez découvrir l’univers de MKG – Marge Kagòla Galvez et de ses collages d’inspirations dada, pop art voire les 2 à la fois.

Entrée libre

♫♫♫ Librairie Vauban 55 Boulevard Vauban, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T17:00:00 2021-06-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Librairie Vauban Adresse 55 Boulevard Vauban, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Librairie Vauban Marseille