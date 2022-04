Vernissage expo “Les molécules d’eau” Capitainerie du port de Joinville, 9 avril 2022, Joinville-le-Pont.

Capitainerie du port de Joinville, le samedi 9 avril à 17:00

En ce moment à Joinville vous pouvez admirer sur le pont une expo photo qui suit la vie des plaisanciers du port de Joinville-le-Pont, au fil des saisons et des événements partagés, et cette façon particulière de vivre ensemble, le lien qui unit ces molécules, malgré leurs différences. L’exposition «Les Molécules d’eau» est le fruit d’un travail d’une année sur le port de Joinville, réalisé par la photographe et journaliste joinvillaise Virginie Seiller. **Rendez-vous, samedi 9 avril, à la capitainerie du port, 2 quai Gabriel Péri, à partir de 18h pour le vernissage de l’exposition.** * Marche dansée collective de l’arrêt de bus « Carrefour de la résistance » jusqu’à la capitainerie du port de plaisance à 17h – durée environ 45 minutes. Dress code : sortez vos marinières et pulls rayés ! * A partir de 18h, « Voyage en percussions », spectacle jeune (et moins jeune) public de Jean Philippe Naeder et Didier Morel.

Entrée libre

