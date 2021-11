Nouvoitou Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Vernissage et temps de rencontre avec le photographe Jean Bouyault Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jeu d’observation, de réflexion, d’imagination et beaucoup de patience : Jean Bouyault explore la photographie haute vitesse. Il utilise le flash pour capter la collision de gouttes d’eau colorée entre elles. Cette technique utilise les réglages photographiques, la gestion de la lumière et les mélanges de liquide pour créer des sculptures uniques et éphémères. Un vernissage se tiendra le vendredi 3 décembre à 17h, l’occasion d’un moment d’échange en présence de l’artiste afin de comprendre son univers et sa pratique. Entrée libre – Médiathèque Pré En Bulles 12 rue Châteaugiron 35410 Nouvoitou – aux horaires d’ouverture

Entrée libre, aux horaires d’ouverture, pass sanitaire et port du masque obligatoires

