Vernissage et performance théâtrale – ABRUTIE-de R.kéramsi Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 30 avril 2022, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Vernissage et performance théâtrale – ABRUTIE-de R.kéramsi Saint-Sulpice-de-Guilleragues

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Sulpice-de-Guilleragues Gironde Saint-Sulpice-de-Guilleragues

EUR La ration ouvre ses portes pour la première exposition de l’année.

Vernissage à 18h.

Os et Blouet accueillent Robert Kéramsi et Noémie Boullier

Dessins, peintures, sculptures et suspensions s’exposent et invitent à la rencontre d’univers singuliers et poétiques.

Performance théâtrale à 21h.

-ABRUTIE-

de R.kéramsi d’après les demeurées de Jeanne Benameur.

Sur scène, un sculpteur, une comédienne et un batteur bruiteur, tour à tour soliste et chœur d’une expérience qui se modèle en live, s’unissent pour créer un univers déroutant et sensible.

