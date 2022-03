Vernissage et exposition au Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vernissage et exposition au Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt, 10 juin 2022, Saint-Pierre-sur-Dropt.

2022-06-10 19:00:00 – 2022-09-01

Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne Vernissage autour du four à bois et exposition au Moulin de Cocussotte. Œuvres de Jean-Pierre DALL'ANESE et Luc DE MUELENAERE.

