Vernissage et exposition – Anne Belval – Peintures abstraites Aubagne, 1 octobre 2021, Aubagne.

Vernissage et exposition – Anne Belval – Peintures abstraites 2021-10-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-31 21:00:00 21:00:00 Cercle de l’Harmonie 12 Cours Beaumond

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Le mouvement constitue une donnée importante dans la peinture de Anne Belval. On apprécie la fulgurance qui s’échappe de sa brosse, et les méandres qu’on peut suivre comme dans la vie. L’artiste aime détourner les matières et introduire dans ses œuvres des matériaux, et composants non conventionnels.

Anne Belval, accompagnée de Christian Avanozian, Guitariste interprète et compositeur de classique et de Jazz, présentera ses peintures abstraites et mouvementées lors de son vernissage le 1er Octobre.

+33 4 42 70 12 91

