VERNISSAGE Écofuturisme Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE Écofuturisme Centre culturel – Théâtre des Mazades, 12 mai 2022, Toulouse. VERNISSAGE Écofuturisme

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le jeudi 12 mai à 18:30

Exposition ———- **Du mar. 10 mai au mar. 14 juin** **Collectif Patch_Work** Les oeuvres présentées proposent réflexion et expériences autour de la notion d’écofuturisme abordée sous des angles variés. Regards croisés, autant artistiques que scientifiques, sur la technologie et la vision que nous en avons qui évolue progressivement avec le temps. Il est question ici de « Low-Tech », en contrepoint de l’ « High-Tech ». Et si une autre voie, une alternative, était en train de faire surface ? Éloge de la lenteur, ou encore détournement d’objets de progrès vous feront imaginer le futur autrement… **Visite commentée et médiation** organisées sur demande (brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.fr) Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE Écofuturisme Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-05-12 was last modified: by VERNISSAGE Écofuturisme Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 12 mai 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne