Vernissage du collectif All’Chemist « Creative bridge »

Le Collectif d’artistes All’Chemist vous invite le vendredi 4 Mars 2022 prochain dans les locaux du Bar Capsule ID, afin de vous présenter son projet ainsi que l’intégralité de ses membres. Lors de cette occasion seront mises à l’honneur par l’équipe différentes formes d’art, telles que la peinture, la danse, la musique ou encore la vidéo. ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ? Un Shot de bienvenue pour les premiers arrivés, pour vous faire découvrir le cocktail « All’KEY » 20h – 20h45 Live Painting réalisé par Don Papao 20h50 – 20h55 Avant-première d’un clip de Carnalito. 21h15 – 21h25 Défilé dansant proposé par Badliks & Ines Kallal au tour du « Passagers » . L’occasion de mettre la lumière sur les vestes customisé de l’artiste Don Papao 21h30 – 22h30 Bailler Room : par Carnalito 22h30 – 02h00 Good Vibe avec Badliks & Carnalito Couleurs Afro, Dancehall, Latin Trap, Baile Funk et Rap. ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ?? Food des îles by @le_morisyen_geneve ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ?Bar Capsule ID rue du Prieuré 12, 1202 Genève ⏰ 18h à 02h00

Entrée libre

Le Collectif d'artistes All'Chemist vous invite le vendredi 4 Mars 2022 prochain dans les locaux du Bar Capsule ID, afin de vous présenter son projet ainsi que l'intégralité de ses membres. Capsule ID Rue du Prieuré 12, 1202 Genève, Suisse

2022-03-04T18:30:00 2022-03-04T02:58:00

