Espace Bonnefoy, le jeudi 27 janvier 2022 à 19:00

Vernissage ———- **Isabelle Simler** **En partenariat avec le festival du Livre de Jeunesse Occitanie** Cette exposition est une invitation au rêve dans l’univers d’Isabelle Simler où la nature est reine. Son oeuvre est un vrai travail d’artiste, dont on peut apprécier la grande subtilité du trait et de la couleur. Depuis _Plume_ publié en 2012, Isabelle Simler se consacre à la littérature jeunesse avec une quinzaine d’albums, tous publiés aux Éditions courtes et longues. Et aussi … ———— Visite commentée de l’exposition les mercredis à 16h / inscription : [marion.lagarde@mairie-toulouse.fr](mailto:marion.lagarde@mairie-toulouse.fr)

