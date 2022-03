VERNISSAGE Dialogue d’ateliers Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 10 mai 2022, Toulouse.

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 10 mai à 18:30

Exposition ———- **Du mar. 10 mai** **au sam. 18 juin** **Installation textile, dessin, peinture ** **Sylvie Mispouillé et Kitty Sabatier** Sylvie Mispouillé, créatrice de robes de mariée, ouvre les coulisses de son atelier de création. Une immersion dans son univers intime et émotionnel. Cette exposition se concentre sur le geste et les étapes de la création, témoignages de sa passion. Des gestes, mille fois répétés, sont consciemment détaillés. Véritables empreintes de traces sensibles. Tout s’entremêle, croquis, craies, texture papier, textile. Kitty Sabatier est artiste plasticienne. La pratique du dessin et de la calligraphie est à l’origine de sa fascination pour le trait sous toutes ses formes. Idée de la ligne comme sujet de création, inspiration dans les entrelacs. Ses oeuvres singulières sont le reflet de son univers intime. Un chemin poétique entre le geste et l’esprit. En lien avec l’exposition ————————– **visite commentée** jeu. 12 mai 10h-11h **Stage adultes « Recherche de matières textiles et initiation au croquis de mode »** sam. 11 juin 10h-18h, mené par Sylvie Mispouillé

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



