VERNISSAGE D’EXPOSITION ET CONFÉRENCE VALROS Valros, vendredi 15 mars 2024.

Découvrez les oeuvres de Pierre Galtier durant le vernissage de son exposition « L’intérêt local en aquarelles » et profitez de ce vernissage pour pouvoir échanger avec l’artiste. Egalement une conférence intitulée « Les chemins de fer d’intérêt local de l’Hérault retrouvés » de Philippe Marassé, historien et chercheur passionné par les chemins de fer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15

Place de la République

Valros 34290 Hérault Occitanie mediatheque@valros.fr

