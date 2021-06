Dijon Le Consortium Côte-d'Or, Dijon Vernissage des nouvelles expositions du Consortium Museum Le Consortium Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Vernissage des nouvelles expositions du Consortium Museum Le Consortium, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Dijon. Vernissage des nouvelles expositions du Consortium Museum

Le Consortium, le mercredi 7 juillet à 16:00

[http://www.leconsortium.fr](http://www.leconsortium.fr) plaisir de vous convier au vernissage de ses nouvelles expositions le mercredi 7 juillet de 16h à 20h. Quatre nouvelles expositions sont à découvrir : – Genesis Belanger, « We were never friends » – Jill Mulleady, « Blood Fog » – Nicolas Party, « Boilly » – Heji Shin, « Blood Bath » ——— • Entrée gratuite • Sans réservation • Programmation vidéo dans la salle de projection Anna Sanders Films ——— Consortium Museum 37, rue de Longvic – 21000 Dijon [contact@leconsortium.fr](mailto:contact@leconsortium.fr) 03 80 68 45 55 www.leconsortium.fr Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.

Entr2e gratuite

Le Consortium Museum a le plaisir de vous convier au vernissage de ses nouvelles expositions le mercredi 7 juillet de 16h à 20h. Le Consortium 37 rue de Longvic Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Consortium Adresse 37 rue de Longvic Ville Dijon lieuville Le Consortium Dijon