Vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide Miramont-de-Guyenne, 30 juin 2022, Miramont-de-Guyenne. Vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide

14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2022-06-30 – 2022-06-30 Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne EUR L’association Radh’Art vous convie au vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide. Vous aurez le plaisir de découvrir des œuvres variées tels que des peintures, des sculptures sur bois, des céramiques, des photographies, des amigurumis, des bijoux, des designs et des livres. Une approche qui permet d’arborer le sens du mot Art dans sa globalité et ouvrir son esprit à des métiers peu ou pas connus. L’association Radh’Art vous convie au vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide. Vous aurez le plaisir de découvrir des œuvres variées… Une approche qui permet d’arborer le sens du mot Art dans sa globalité et ouvrir son esprit à des métiers peu ou pas connus. +33 5 53 20 20 60 L’association Radh’Art vous convie au vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide. Vous aurez le plaisir de découvrir des œuvres variées tels que des peintures, des sculptures sur bois, des céramiques, des photographies, des amigurumis, des bijoux, des designs et des livres. Une approche qui permet d’arborer le sens du mot Art dans sa globalité et ouvrir son esprit à des métiers peu ou pas connus. ©associationradhart

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Other Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide Miramont-de-Guyenne 2022-06-30 was last modified: by Vernissage des Estivales d’Arts de la Bastide Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 30 juin 2022 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne