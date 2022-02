Vernissage : Délit – Poésie au format dé-livré Centre culturel Bellegarde, 17 mars 2022, Toulouse.

Vernissage : Délit – Poésie au format dé-livré

Centre culturel Bellegarde, le jeudi 17 mars à 19:00

Exposition ————- **Jacques Roubert, Denis Lavant, Paul-Aubry Pomiers, Éva Baboulène, Alice Bayrac** **En partenariat avec le réseau Pinkpong, dans le cadre du festival _Le printemps des poètes_** **et du Week-end d’Art Contemporain WEACT** Cette exposition composée des installations _Un sur angle_ et _La Compagnie des Bourdons du Trône_, est conçue comme une grande fresque poétique aux multiples vers – visuels, filmiques, sonores. Depuis que la poésie a quitté son écrin de papier, des pratiques poétiques hybrides se sont développées dans la transdisciplinarité. Nous célébrons ainsi la poésie hors des livres. Elle est mise en scène, habite les corps, emplit nos oreilles et se déploie dans l’espace. Poésie sonore, poésie concrète, poésie action, poésie digitale, vidéo poésie, et poésie de Raul Zurita, écrite dans le ciel… _**Un sur angle**_, installation vidéo – poésie sonore de Éva Baboulène & Paul-Aubry Pomiers **_La Compagnie des Bourdons du Trône_**, installation sonore de Jacques Roubert, poème mis en musique par Bertille Fraisse, et lu par le comédien Denis Lavant. En lien avec l’exposition ————————————————————————————————————— Performance, workshop, installation et projection sur la page Facebook du Centre culturel.

Culture

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T23:59:00