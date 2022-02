Vernissage de Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Le Frigo, le vendredi 22 avril à 18h30

Vernissage de l’exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs de Morgan Dimnet (Qubo Gas) Performance sur prise Roland Ossart : melisson David Lataillade : guitare électrique Vendredi 22 avril à 18h30 Le centre d’art Le Lait, hors les murs en 2022, invite Morgan Dimnet, un artiste qui travaille à la croisée des arts plastiques et du design. Avec Sons Lignes Couleurs, il imagine une proposition généreuse composée de l’édition d’une affiche, d’une exposition-atelier au Frigo et d’une fresque murale créée en septembre 2022 à Albi. Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les années 1980 par le GMEA, l’exposition convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. Exposition du 23 avril au 21 mai 2022 Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe, 81000 Albi

Gratuit

