Centre de création contemporaine Olivier Debré, le jeudi 24 mars à 16:30

Le titre de l’exposition est inspiré de Lou Andreas-Salomé, une autrice qui a développé l’une des réflexions les plus marquantes sur la place des femmes dans l’espace social, intellectuel, sexuel et amoureux des siècles derniers. Ce titre souligne ainsi l’esprit de finesse, d’assurance et de pouvoir des artistes choisies. Réunissant des peintures, sculptures, dessins, objets, livres, céramiques, installations, films et vidéos, du début du XXème siècle à nos jours, l’exposition explore comment, dans un univers majoritairement masculin, les femmes sont passées du statut de muse à celui de créatrice. Des artistes de référence comme Aurélia de Sousa, Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Ana Vieira, Salette Tavares, Helena Almeida, Joana Vasconcelos, Maria José Oliveira, Fernanda Fragateiro, ou encore Grada Kilomba, seront représentées dans cette exposition au travers de plusieurs œuvres, afin d’offrir au public un aperçu complet de leurs univers artistiques respectifs. Accès libre de 16h30 à 20h Découverte de l’exposition avec le service des Publics, toutes les 30 min de 16h30 à 18h30 (dernière visite à 18h)

L’exposition rassemble des œuvres de 40 artistes, qui permettent de restituer une version des développements artistiques qu’a connu le Portugal au siècle dernier. Centre de création contemporaine Olivier Debré Jardin François Ier, 37000 Tours Tours Vieux Tours Indre-et-Loire

