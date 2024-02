Vernissage de l’exposition : Z-boomer Sortie 13 Pessac, vendredi 16 février 2024.

Vernissage de l’exposition : Z-boomer Un titre énigmatique, « Z-Boomer » pour cette exposition qui réunit le petit-neveu Pablo et le grand-oncle François. Vendredi 16 février, 19h00 Sortie 13 Gratuit.

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:00:00+01:00

L’expositions

Un titre énigmatique, « Z-Boomer » pour cette exposition qui réunit le petit-neveu Pablo et le grand-oncle François. Le Z correspond à la désignation de la génération de Pablo et Boomer à celle de François. Ainsi sans dévoiler nos âges respectifs, on comprendra qu’il y a entre nous une certaine différence générationnelle. C’est l’une des raisons pour lesquelles, outre nos liens familiaux et affectifs, il nous a semblé intéressant, pour une première fois, de confronter nos univers respectifs.

La peinture de Pablo a des accents oniriques. Il présente des tableaux où en sa compagnie, nous vivons un rêve éveillé. Ses perspectives sont déroutantes, les flous doucement suggérés, les personnages juste estompés et à chaque tableau, il nous raconte une histoire nouvelle qui nous intrigue et nous questionne.

La sculpture de François est avant tout un travail sur la forme, les apparences et les textures à partir des qualité plastiques du bois. Les mots, les expressions verbales et les calembours sont pour lui source d’inspiration avec le désir que le télescopage voulu de la forme et des mots apporte une quatrième dimension, purement cérébrale, à ses sculptures.

Infos pratiques

Le lundi, le jeudi et le vendredi de 9h à 17h.

Le mardi et mercredi nous contacter pour prendre rendez-vous !

Les soirs d’événement : entrée libre

GRATUIT

Le vernissage sera suivi du concert d’Amandine Bourgeois,

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac

