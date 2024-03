Vernissage de l’exposition : Un art vivant – sculptures colonisées Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, vendredi 22 mars 2024.

Vernissage de l'exposition : Un art vivant – sculptures colonisées
Vendredi 22 mars, 18h00
Centre d'Art contemporain – Les Tanneries

Porté par la région Centre-Val de Loire, le dispositif « Aux Arts Lycéen·ne·s et Apprenti·e·s » favorise l’accès des jeunes à la culture au sein des établissements scolaires. Accompagnant cette initiative en tant que partenaire culturel implanté sur le territoire, le Centre d’art contemporain Les Tanneries s’affirme comme un soutien à la fois artistique, pédagogique, administratif et technique. Pour cette année scolaire 2023/2024, le Centre d’art contemporain s’associe avec le Lycée en Forêt de Montargis et la classe de 1ère générale spécialité arts plastiques, afin de mettre en œuvre un projet imaginé et encadré par l’artiste plasticienne Chloé Jeanne. Travaillant (avec) le vivant au sein de son atelier-laboratoire, à travers une approche curieuse et méthodique, Chloé Jeanne cultive le mycélium, les champignons ou encore les moisissures afin de donner forme à des sculptures organiques, à des installations singulières et poétiques.

Le vernissage du projet se tiendra le vendredi 22 mars entre 18h et 20h, en présence des élèves participants, de leur enseignant ainsi que de l’artiste Chloé Jeanne.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 29 mars 2024.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

