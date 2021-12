Vernissage de l’exposition “Tango, no todo es rock” de Pedro Lombardi et concert du quintet La Milongón La CLEF, 13 janvier 2022, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le jeudi 13 janvier 2022 à 19:00

La CLEF accueille tout le mois de janvier **Pedro Lombardi**, artiste photographe uruguayen passionné de tango. Mêlant prises de vues argentiques et numériques, l’exposition retrace les origines du tango moderne, de l’école de danse à la “milonga” tardive. Les clichés ont été pris avant et durant la création du documentaire “**Tango, no todo es rock**” qui sera projeté le samedi 22 janvier à 20h00 et que Pedro Lombardi a co-écrit en compagnie de **Jacques Goldstein**. Pour en savoir plus, [cliquez ici]( [https://bit.ly/3dVIHMN.](https://bit.ly/3dVIHMN.)). L’exposition présente des photographies en différents formats sur Dibond. Images qui retracent, d’une rive à l’autre du Rio de la Plata, les origines et l’essence du tango moderne. [[https://youtu.be/RDQEy25-gN8](https://youtu.be/RDQEy25-gN8)](https://youtu.be/RDQEy25-gN8) L’excessive concentration des danseurs répond à la fluidité de leurs mouvements. Loin des clichés, c’est un héritage de passion et d’expressivité que se transmettent des générations de danseurs, et que la caméra capte dans sa globalité. Le photographe est à l’image de ses sujets : infiniment exigeant, austère sur le plan technique, conscient de son héritage (en matière de photographie, l’école française, et en matière de tango, les vinyles de son enfance à Montevideo). Derrière la technique, après l’apprentissage, vient l’instant indéfinissable, et le geste. Un geste unique et final qui scelle la rencontre du corps et de l’âme. [[https://youtu.be/ZuTMexl8Ygs](https://youtu.be/ZuTMexl8Ygs)](https://youtu.be/ZuTMexl8Ygs) En 2005 sort le livre photo “**Invitation au Tango**” aux Editions du Collectionneur (voir vidéo ci-dessus), où l’on retrouve plusieurs personnages emblématiques du documentaire dont “Chicho” Frúmboli, Esteban Cortez ou Moira Castellano. Ils sont depuis devenus des références mondiales de la danse. **VERNISSAGE ➖ CONCERT** **JEUDI 13 JANVIER . 19H00 . ENTRÉE LIBRE** La subtilité d’un duo de guitares (Floriane Charles et Sebastián Segarra) et l’énergie organique de trois tambours (Jimena Laje, Emmanuel Brun et Pedro Lombardi). Laissez-vous emporter le temps d’une soirée par un air de tango, avec des milongas et ce rythme unique qu’est le candombe afro-uruguayen ! [[https://youtu.be/wRFatRwhJM8](https://youtu.be/wRFatRwhJM8)](https://youtu.be/wRFatRwhJM8) **DOCUMENTAIRE ➖ RENCONTRE** **SAMEDI 22 JANVIER . 20H00 . ENTRÉE LIBRE** En parallèle de l’exposition, La CLEF vous invite également à découvrir le film “Tango, no todo es rock” de Jacques Goldstein, co-écrit par Pedro Lombardi. Ce film donne à voir la danse, l’envers du décor, les modes de vie, l’addiction, les différentes approches et considérations de cette danse vieille de plus d’un siècle. Dix ans après avoir photographié les jeunes danseurs à l’origine du renouveau du tango, Pedro Lombardi revient sur les rives du Rio de la Plata, où les tangueros se livrent au témoin privilégié de leurs débuts. Dans cette intimité se dessine alors la grande histoire du tango. Une mythologie faite de rêves de gloire, de couples qui se séparent, d’exils européens et de retours au pays. Cette projection sera suivie d’une rencontre avec l’artiste. [https://youtu.be/a_SygOSh7Co](https://youtu.be/a_SygOSh7Co) [www.pedrolombardi.com](http://www.pedrolombardi.com) [Biographie de Pedro Lombardi](https://bit.ly/3pXXP1Q)

Entrée libre

Laissez-vous emporter dans un voyage culturel entre Buenos Aires et Montevideo, éveillez le Tango qui est en vous !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



