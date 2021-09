Lille Atelier onzebox Lille, Nord Vernissage de l’exposition tandem #4 Atelier onzebox Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vernissage de l’exposition tandem #4 Atelier onzebox, 2 octobre 2021, Lille. Vernissage de l’exposition tandem #4

Atelier onzebox, le samedi 2 octobre à 19:00

Projet collectif des artistes de l’atelier Onze Box, il favorise les partages et les expérimentations à travers l’exploration des ressources matérielles présentes dans l’espace de l’atelier et par les échanges et pratiques de chaque artiste résident.e. Chaque membre de l’atelier invite un.e artiste extérieur.e afin de créer un projet artistique ensemble en “tandem”.

Entrée libre

Projet collectif d’artistes Atelier onzebox 3, impasse Saint Joseph 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Atelier onzebox Adresse 3, impasse Saint Joseph 59000 Lille Ville Lille lieuville Atelier onzebox Lille