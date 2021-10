Vernissage de l’exposition sur l’ESS Siège Social Roissy Pays de France, 12 octobre 2021, Roissy-en-France.

Siège Social Roissy Pays de France, le mardi 12 octobre à 17:00

L’agglomération Roissy Pays de France, en partenariat avec Les Petites Rivières, organise le vernissage d’une nouvelle exposition numérique pour découvrir l’Economie Sociale et Solidaire et ses valeurs. C’est l’occasion de découvrir les projets et les acteurs locaux engagés et leur impact sur le territoire.

TOUT PUBLIC

Siège Social Roissy Pays de France 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



2021-10-12T17:00:00 2021-10-12T20:30:00