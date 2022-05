Vernissage de l’exposition “Sur le chemin, les vivants” Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le jeudi 12 mai à 18:30

La peinture de **Michaël Bourrousse** s’apparente à un figuratif outrepassé, transcendant. Durant le confinement du printemps 2020, l’artiste, diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux, a entretenu avec ceux qui vivent et s’activent dans la rue une forme de “dialogue et soliloque visuels”, sur une ligne de crête entre mondes intérieur et extérieur. Les peintures qui en résultent sont les traces mémorielles de ces moments vécus, uniques et singuliers. peintures de Michel Bourrousse Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T21:30:00

