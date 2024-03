VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUN ON THE BEACH Vendres, jeudi 7 mars 2024.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUN ON THE BEACH Vendres Hérault

Venez échanger avec Philippe Delhoume autour d’un verre et découvrir ses œuvres qui capturent la lumière pour aboutir à des images contrastées, brutes et sans filtre. Le soleil, protagoniste principal de ses photos, crée des scènes qui évoquent les anciennes cartes postales avec une palette de gris riche et profonde. Les reflets sur l’eau et le sable renforcent ou adoucissent cette sensation.

Venez échanger avec Philippe Delhoume autour d’un verre et découvrir ses œuvres qui capturent la lumière pour aboutir à des images contrastées, brutes et sans filtre. Le soleil, protagoniste principal de ses photos, crée des scènes qui évoquent les anciennes cartes postales avec une palette de gris riche et profonde. Les reflets sur l’eau et le sable renforcent ou adoucissent cette sensation, faisant de ses photos des instants figés hors du temps. Ne manquez pas l’occasion de plonger dans l’univers envoûtant de Philippe Delhoume lors de ce vernissage unique.

Cette manifestation vous est proposée par le Domaine La Yole. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-03-07

Vendres 34350 Hérault Occitanie infowinery@layolewineresort.com

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUN ON THE BEACH Vendres a été mis à jour le 2024-02-27 par OT LA DOMITIENNE