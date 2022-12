Vernissage de l’exposition Stéphane Halbout Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

2023-01-07 18:00:00 – 2023-01-07 19:30:00

Jura EUR Vernissage en présence de l’artiste avec la participation jazzistique de Jérôme Lefebvre (guitare) et Christophe Joneau (piano). Venez nombreux ! eimg.stlaurent@orange.fr +33 3 84 34 64 97 École de musique 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

