Blagnac Aérochrome Blagnac, Haute-Garonne Vernissage de l’exposition “sens interdit” – Jeudi 9 septembre Aérochrome Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Vernissage de l’exposition “sens interdit” – Jeudi 9 septembre Aérochrome, 9 septembre 2021, Blagnac. Vernissage de l’exposition “sens interdit” – Jeudi 9 septembre

Aérochrome, le jeudi 9 septembre à 18:00

Vernissage de l’exposition d’art urbain, _**Sens interdit**_, proposée par Cisart. A voir jusqu’au dimanche 24 octobre A l’Aérochrome Aérochrome 220 Rte de Grenade 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Aérochrome Adresse 220 Rte de Grenade 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Aérochrome Blagnac