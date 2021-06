Nègrepelisse La cuisine,centre d’art et de design Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « SECONDE NATURE » La cuisine,centre d’art et de design Nègrepelisse Catégories d’évènement: Nègrepelisse

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « SECONDE NATURE » La cuisine,centre d’art et de design, 12 juin 2021-12 juin 2021, Nègrepelisse. VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « SECONDE NATURE »

La cuisine, centre d’art et de design, le samedi 12 juin à 12:00

Retrouvez-nous samedi 12 juin pour le vernissage de l’exposition « Seconde nature » et la performance culinaire pensée dans la continuité des recherches de l’artiste sur la fermentation et la métamorphose. Une collaboration Denise Bresciani et Rebecca Acosta, chargée des fourneaux de La cuisine. « Avec Seconde Nature, j’ai voulu surtout créer un espace doux à pénétrer pour offrir une pause, un temps dilaté d’observation et favoriser une condition propice à la réflexion du changement. C’est le point de départ d’une exposition qui surgit dans une période marquée par la crise écologique dont la cause principale est à attribuer à une crise de la sensibilité humaine. Il faut créer les conditions pour ré-activer un espace sensible, pour que le visiteur puisse se sentir pris dans les bras et se projeter ailleurs, se métamorphoser. Plus touchés, caressés, embrassés au-delà de l’espace de vie intime depuis un an et demi, ce besoin en premier personnel, a été le fil conducteur de ce projet de création ». Denise Bresciani

La cuisine,centre d'art et de design Esplanade du Château 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

