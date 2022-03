Vernissage de l’exposition « Revêtement, cicatrices polychromes » de Flora Moscovici. Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir l'exposition « Revêtement, cicatrices polychromes » de Flora Moscovici. Le vernissage se tiendra aux Ateliers Vortex le vendredi 11 mars 2022, à partir de 18h00. L'exposition sera visible jusqu'au 16 avril. Nous sommes ouvert au public du mercredi au samedi de 14h00 à 18h30. contact@lesateliersvortex.com https://lesateliersvortex.com/

