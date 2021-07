Houilles La Graineterie Houilles, Yvelines Vernissage de l’exposition personnelle de Laure Tixier La Graineterie Houilles Catégories d’évènement: Houilles

Yvelines

Vernissage de l’exposition personnelle de Laure Tixier La Graineterie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Houilles. Vernissage de l’exposition personnelle de Laure Tixier

La Graineterie, le samedi 18 septembre à 17:30

### Laure Tixier **Floraisons associées aux espaces engendrés** Laure Tixier interroge l’architecture, l’urbanisme, l’habitat et l’organisation sociale qu’ils contiennent. Elle crée des univers qui associent des éléments parfois décalés, issus de la culture populaire, des sciences, de la société d’aujourd’hui et des utopies. Invitée à investir la totalité des espaces du centre d’art, elle réunira un ensemble d’œuvres issues de ses recherches autour des grands ensembles, des prisons et des colonies pénitentiaires agricoles.

Entrée libre

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T21:00:00

