[http://www.lestanneries.fr](http://www.lestanneries.fr)dence artistique et territoriale pilotée par Les Tanneries – Centre d’art contemporain de juillet à décembre 2021, l’exposition Out of Spaces de l’artiste Marie Lelouche (née en 1984 à Saint Junien, vit et travaille à Lille) acte d’une recherche au long cours sur les relations qu’entretient l’homme avec son environnement et, en particulier, avec les oiseaux. À travers ces recherches à la fois plastiques, sociales et politiques, elle porte aussi une réflexion sur les volumes, les espaces, les images et les sons à l’heure de leur possibles digitalisations en confrontant poétiquement réalité tangible et réalité virtuelle, depuis La Verrière jusqu’à la Petite Galerie. Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries (gratuit) Aller : départ depuis la Gare de Montargis à 15h15, arrivée au centre d’art à 15h30 Retour : départ depuis Les Tanneries à 18h40, arrivée à la Gare de Montargis à 18h55 Inscription navettes obligatoire avant le 15 décembre 2021 : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Date du vernissage : le samedi 18 décembre 2021, de 15h30 à 18h30 Dates de l’exposition : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 27 février 2022, , du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr Vernissage de l’exposition Out of Spaces – Marie Lelouche Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret

