Vernissage de l’exposition ON/OFF – Réservez votre place ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, mardi 15 octobre 2024.

L’ENAC présente ON/OFF, une exposition photo de Loran Chourrau (Collectif Le Petit Cowboy), offrant un regard unique sur la vie du campus, entre moments studieux et festifs.

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) accueille une nouvelle exposition photographique intitulée ON/OFF, réalisée par l’artiste Loran Chourrau du Collectif Le Petit Cowboy. Cette exposition est le fruit d’un an d’immersion sur le campus de l’ENAC. Le photographe a capturé la vie quotidienne de l’école, explorant ses moments “ON” – studieux, consacrés au travail et aux activités académiques – et ses moments “OFF” – festifs et nocturnes.

Avec plus de 10 000 clichés et de nombreux allers-retours sur le campus, Loran Chourrau a saisi l’essence vivante et dynamique de l’ENAC. L’exposition s’inspire des yearbooks universitaires tout en mettant en lumière des instants forts et des perspectives inédites de la vie étudiante.

Informations pratiques

Vernissage : Mardi 15 Octobre

Exposition du 15 Octobre au 21 Novembre 2024

17h30

Galerie Léonard de Vinci, Bâtiment Orly, ENAC Toulouse

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse

