Vernissage de l’exposition « Masques Affrontés »

2022-10-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-28 20:00:00 20:00:00



2022-10-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-28 20:00:00 20:00:00 Née à Douai, Christelle Mally est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Dunkerque. Dès sa formation, elle cherche sa voie au croisement de plusieurs influences, parmi lesquelles son propre environnement naturel, les cultures du continent africain ou l’Antiquité. Son œuvre est le fruit d’une réflexion appuyée sur de nombreuses références et d’une grande sensibilité à la matière et la lumière. Quelle que soit la technique utilisée (chambre photographique, stylo-bille, perles de verre, radiographie), Christelle Mally cultive le mystère, déstabilise, bouleverse.

Pour mieux donner à lire sa démarche, les commissaires d’exposition Coralie Duponchel et Léa Torreadrado ont construit un accrochage intégrant différents objets proposés par le Musée de la Vallée de Barcelonnette, provenant de ses collections ethnographiques et naturalistes. Une mise en regard qui souligne l’idée d’un voyage temporel et géographique. Vernissage de la nouvelle exposition « Masques Affrontés » au centre d’art – les Pénitents Noirs. L’exposition présente les œuvres de l’artiste Christelle Mally mis en relation avec des objets ethnographiques du musée de la Vallée de Barcelonnette. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

