Vernissage de l’exposition : Martigues, 1939 – 1945, De l’occupation aux jours heureux de la Libération Galerie de l’histoire Martigues, mardi 9 avril 2024.

Vernissage de l’exposition : Martigues, 1939 – 1945, De l’occupation aux jours heureux de la Libération Exposition Martigues 1939 – 1945, De l’occupation aux jours heureux de la Libération, proposée par les archives et le collectif Histoire de la section du PCF de Martigues. Mardi 9 avril, 18h00 Galerie de l’histoire Entrée libre

La galerie de l’histoire accueille l’exposition Martigues 1939 – 1945, De l’occupation aux jours heureux de la Libération, proposée par les archives et le collectif Histoire de la section du PCF de Martigues.

Durant la seconde guerre mondiale, la France subit la tyrannie nazie. L’instauration d’un régime acceptant de collaborer avec les nazis sonna le glas des Libertés, mais certains refusèrent cette fatalité. La Résistance put aider les armées alliées qui débarquaient sur les côtes de la Provence. Les acteurs de la Libération se sont les résistants martégaux, artisans de la liberté retrouvée. La Libération est vécue dans tous les sens du terme pour les martégaux et les peuples européens. Le rétablissement de la démocratie n’est pas un simple retour à l’avant-guerre mais la construction d’une société plus juste avec de profondes transformations politiques et sociétales en France. L’exposition évoque la Libération, la restauration de la démocratie et la réaffirmation des libertés. Documents, images et témoignages, issus du fonds des archives, éclaireront l’histoire locale.

Galerie de l'histoire Rond-point de l'Hôtel de ville 13500 Martigues

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

commémoration Résistance

Archives communales de Martigues