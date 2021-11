Bessières Médiathèque George Sand Bessières, Haute-Garonne Vernissage de l’exposition Marie Constance Mallard et séance de dédicaces. Médiathèque George Sand Bessières Catégories d’évènement: Bessières

Venez découvrir l’univers de Marie-Constance Mallard ainsi que ses livres, en présence de l’illustratrice, suivie d’une séance de dédicaces ! Médiathèque George Sand 26 Place du Souvenir 31660 Bessières Bessières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

