Vernissage de l'exposition "Light Over Beethoven" Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l’exposition “Light Over Beethoven” Espace Andrée Chedid, 6 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Vernissage de l’exposition “Light Over Beethoven”

Espace Andrée Chedid, le mercredi 6 avril à 18:30

**Exposition du lundi 4 au samedi 30 avril** Lampes, miroirs, vitraux et installation d’**Hélène Deffin**. Fascinée par la frise « Beethoven » conçue par Gustav Klimt à Vienne en 1902 dans le Pavillon de la Sécession, Hélène Deffin conçoit un vitrail qui s’en inspire. Elle est attirée depuis son enfance par la magie et l’indicible des jeux de lumière engendrés par les vitraux. Autodidacte, elle a pu peaufiner son art par des formations à Chartres et à Paris. Après une carrière à l’Éducation Nationale qui la conduit, par sa volonté, au poste de Proviseur du Lycée du Vitrail et du Verre « Lucas de Néhou » à Paris, elle s’épanouit dans la reprise de sa passion par la réalisation d’objets de pure création, plus spécialement axés sur l’Art Nouveau. Vernissage de l’exposition d’Hélène Deffin “Light Over Beethoven” Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:00:00

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux

