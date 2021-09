Rouen Maison de l'architecture de Normandie - le Forum Rouen, Seine-Maritime Vernissage de l’exposition : L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Vernissage de l'exposition : L'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe Maison de l'architecture de Normandie – le Forum, 15 octobre 2021, Rouen.

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, le vendredi 15 octobre à 19:00

**L’espace du vivant dans Le Havre de Perret.** Depuis des années, l’un des axes de créations photographiques d’Ilka Kramer est de saisir le lien entre les espaces crées par l’homme et la nature. En découvrant le Havre il y a peu, Ilka Kramer est frappée par ses espaces, ses échelles et sa lumière. Son travail transforme et déplace l’architecture pour interpeller sur la perception de l’espace et de l’œuvre de Perret. Les photos d’Ilka Kramer proposent des espaces imaginaires dans une dystopie post énergétique. [ilkakramer.com/](https://www.ilkakramer.com/) [instagram.com/ilkakramerphotography/](https://www.instagram.com/ilkakramerphotography/) * entrée libre et gratuite * accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous * du mardi au vendredi : 14:00 – 18:00 * le samedi : 10:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00 * fermé les jours fériés * le Forum – 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen Journées nationales de l’architecture Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

