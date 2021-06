Morez Musée de la lunette Jura, Morez Vernissage de l’exposition « L’excentrique collection de Monsieur Landolt » Musée de la lunette Morez

Vernissage de la nouvelle exposition temporaire en présence de Monsieur le Maire. Découvrez les coulisses du musée et menez des investigations en devenant conservateur de musée le temps d’une visite ! Pour mieux comprendre ce curieux métier, venez enquêter à sa place en étudiant quelques pièces précieuses d’une exceptionnelle collection que le musée vient d’acquérir : l’excentrique collection de Monsieur Landolt composé de plus de 1 400 objets du XVIIème au XXème siècles. Votre mission, si vous l’acceptez : conduire des investigations scientifiques et historiques pour identifier les objets. Mais attention, méfiez-vous des apparences…

Entrée libre

« L'excentrique collection de Monsieur Landolt » du 19 mai 2021 au 1er mai 2022.

