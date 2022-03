Vernissage de l’exposition “les Mômes luttent contre le racisme” Môm’Ganne Paris Catégories d’évènement: île de France

Vernissage de l'exposition "les Mômes luttent contre le racisme" Môm'Ganne, 26 mars 2022, Paris.

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme, l’association Môm Ganne propose le vernissage d’une exposition antiraciste. Vernissage de l’exposition photographique issue des ateliers artistiques et engagés en faveur de la lutte contre le racisme, réalisés par les enfants de Môm’Ganne : “les yeux comme fenêtre de l’âme” et “art engagé, outil de lutte contre le racisme. Le vernissage sera suivi d’une visite partagée au musée Carnavalet. Môm’Ganne 5 rue Louis Ganne Paris 75020 Contact : Date complète :

