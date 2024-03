Vernissage de l’exposition « Les beaux jours » d’Amandine Bourbon-Toulan Musée d’art et d’histoire Saint-Lô, samedi 18 mai 2024.

Vernissage de l’exposition « Les beaux jours » d’Amandine Bourbon-Toulan Dans le cadre Normandie Impressionniste 2024, venez découvrir l’exposition « Les beaux jours » présentant les oeuvres de l’artiste Amandine-Bourbon-Toulan lors du vernissage de celle-ci, en présence de… Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Dans le cadre Normandie Impressionniste 2024, venez découvrir l’exposition « Les beaux jours » présentant les oeuvres de l’artiste Amandine-Bourbon-Toulan lors du vernissage de celle-ci, en présence de l’artiste.

Que reste-t-il de l’impressionnisme au XXIe siècle ? Quelle influence peuvent encore avoir ces peintres, sculpteurs ou graveurs sur les jeunes artistes à l’époque des NFTs et de TikTok ?

Amandine Bourbon-Toulan répond magnifiquement à ses interrogations. Reconnue par le magazine Beaux Arts Magazine comme un « jeune talent réjouissant », l’artiste sublime les gestes simples, le quotidien et la nature dans ses peintures numériques.

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

©Amandine Boubon-Toulan