Vernissage de l’exposition Le Printemps des Trois Grâces . Atelier du Chat Marin Le Tréport, jeudi 29 février 2024.

Vernissage de l’exposition Le Printemps des Trois Grâces . Atelier du Chat Marin Le Tréport Seine-Maritime

Exposition « Le Printemps des Trois Grâces »

Pastels-aquarelles de Fontaine de la Mare. Rétrospective des Trois Grâces dans l’Histoire de l’Art.

Exposition ouverte au public du samedi 2 mars au dimanche 2 juin, les we et JF de 15 h à 18 h et en semaine sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 17:00:00

fin : 2024-02-29

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie fontainedelamare1@gmail.com

