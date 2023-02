Vernissage de l’exposition « Le Chemin-livre » Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot Après le Chemin-Livre à découvrir au fil des pas sur le GR65, puis la bande dessinée de Troubs et Edmond Baudoin (Ed. Ouie-Dire 2021), voici l’exposition ! Elle sera installée jusqu’à fin juillet au gîte de Poudally, situé en bordure du Chemin vers Compostelle et bénéficiantde la Marque Valeurs Parc. A l’occasion du vernissage de l’exposition, venez vous immerger dans l’ambiance du chemin. Projection de “La Horde”, un film de Jérôme Colin – 30 minutes

En inversant le point de vue habituel du documentaire animalier, La Horde traque avec humour les randonneurs pour mettre en lumière les effets du tourisme de masse dans les sites naturels et les zones protégées. Pour une fois, c’est Homo Sapiens qui est traqué, observé, étudié, comme une bête curieuse ! La projection du film sera suivie d’une visite de l’exposition et d’un pot de l’amitié préparé par nos hôtes, Manu et Elsa. ©GlobeBlogueurs

