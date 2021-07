Huelgoat Huelgoat Finistère, Huelgoat Vernissage de l’exposition « l’arbre qui cache la forêt 2 » à l’Ecole des Filles Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Vernissage de l’exposition « l’arbre qui cache la forêt 2 » à l’Ecole des Filles Huelgoat, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Huelgoat. Vernissage de l’exposition « l’arbre qui cache la forêt 2″ à l’Ecole des Filles 2021-07-03 – 2021-07-03

Huelgoat Finistère Vernissage de l’exposition » l’arbre qui cache la forêt 2″ à l’Ecole des Filles, samedi 3 juillet de 11h à 13h.

Entrée gratuite, sur réservation. Vernissage dans le strict respect des gestes barrières

Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/ contact@ecoledesfilles.org +33 2 98 99 75 41 http://www.ecoledesfilles.org/ Vernissage de l’exposition » l’arbre qui cache la forêt 2″ à l’Ecole des Filles, samedi 3 juillet de 11h à 13h.

Entrée gratuite, sur réservation. Vernissage dans le strict respect des gestes barrières

Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Huelgoat Étiquettes évènement : Autres Lieu Huelgoat Adresse Ville Huelgoat lieuville 48.36566#-3.7456