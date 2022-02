Vernissage de l’exposition “L’antisémitisme du “Moyen-Age à nos jours” Université d’Orléans- Faculté de Droit, 21 mars 2022, Orléans.

Université d’Orléans- Faculté de Droit, le lundi 21 mars à 14:00

– 14h00-Signature de la Convention LICRA LOIRET- Université d’Orléans suivie du vernissage de l’exposition “L’antisémitisme du “Moyen-Age à nos jours” à la Bibliothèque de la Faculté de Droit. Ce travail d’historiens mené sous l’égide de la Licra se compose d’une quarantaine de panneaux qui déclinent les périodes les plus marquantes de la persécution des juifs, en France comme à l’étranger. Première croisade, affaire Dreyfus, seconde Guerre Mondiale, régime de Vichy figurent bien évidemment dans cette exposition richement illustrée et qui décrypte tour à tour les mythes antijuifs, l’antisémitisme populaire et politique, le négationnisme, la propagande haineuse sur internet, etc. Quatre panneaux reviennent également sur la question des relations entre les juifs et les musulmans, du VIIe siècle à nos jours. – 17h00-Conférence à la Faculté de Droit.

Ce travail d’historiens mené sous l’égide de la Licra se compose d’une quarantaine de panneaux qui déclinent les périodes les plus marquantes de la persécution des juifs, en France comme à l’étranger.

Université d’Orléans- Faculté de Droit Rue de Blois 45000 ORLEANS Orléans Loiret



