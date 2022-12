Vernissage de l’exposition « La Couleur des mots » de Sandra Cremones à la Arts Jhon’s Galerie

2022-12-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-18 17:00:00 17:00:00 Exposition visible jusqu’au 28 mars 2023 sur rendez-vous L’exposition « La Couleur des mots » de Sandra Cremonese s’ouvre avec le vernissage à la arts jhon’s galerie, en présence de l’artiste.

Découvrez l’univers pop et rock, plein de couleurs et d’énergie, de poésie et de street art de l’artiste Sandra Cremonese qui vit et travaille à Séville (Espagne). Sa venue est exceptionnelle ! dernière mise à jour : 2022-12-14 par

