Vernissage de l’exposition KAZ

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 Durant la période estivale 2022, l’artiste plasticien Loïc Ploteau accueille au cœur de son Jardin Perché sur les hauteurs d’Asté les travaux d’Ilo, dessinateur numérique, et de Clarissa Marissa Nansouty, artiste plasticienne. nEnsemble, le trio d’artiste vous invite à découvrir le fruit de leur travail autour du thème : la régénération du Vivant . loic.ploteau@gmail.com dernière mise à jour : 2022-05-12 par

