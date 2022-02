Vernissage de l’exposition « Jazz en noir et blanc » + « Basilic Swing » Centre Edmond Fleg Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Centre Edmond Fleg Marseille, le mercredi 16 février à 19:00

Concert de Basilic Swing dans le cadre de l’exposition « La jazz en noir et blanc » au centre FLEG à Marseille. L’exposition aborde les différentes relations entre les Juifs et le jazz américain. Basilic Swing vous proposera un concert inédit vers 20h avec en invité spécial le saxophoniste Raphael Kyriazis. Pour cette occasion nous interpréterons des standards de Jazz Américain en rapport avec l’exposition. Tarif expo + concert : Adhérents : 8€ Non adhérents : 10€ Réservations non obligatoires mais conseillées : 04 91 37 42 01

10 / 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T19:00:00 2022-02-16T23:00:00

