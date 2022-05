Vernissage de l’exposition “Jardin paysager” Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-LavalMagnac-Laval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Magnac-Laval Haute-Vienne 9 place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval A 1h à Magn’accueil, 15, place de la République. Gratuit. Sur inscription. Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / tierslieumagnac87@gmail.com L’équipe Magn’accueil et l’Association des Amis des Fleurs et des Jardins de Magnac-Laval vous invitent au vernissage de l’exposition de photographies ”Jardin Paysager”.

Venez échanger et partager autour de la réalisation du jardin de la Mairie, mis en œuvre par l’association en présence de l’artiste/photographe Frédéric Berthommé. Cocktail offert. tierslieumagnac87@gmail.com +33 5 55 76 43 93 A 1h à Magn’accueil, 15, place de la République. Gratuit. Sur inscription. Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / tierslieumagnac87@gmail.com 9 place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

