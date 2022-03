Vernissage de l’exposition “… Infiniment …” Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

Pont-de-Vaux

Vernissage de l’exposition “… Infiniment …” Musée Chintreuil, 1 avril 2022, Pont-de-Vaux. Vernissage de l’exposition “… Infiniment …”

Musée Chintreuil, le vendredi 1 avril à 18:00 Entrée libre

De Nadine Cabessa et Michel Tosca Musée Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de tassigny Pont-de-Vaux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:00:00 2022-04-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Pont-de-Vaux Autres Lieu Musée Chintreuil Adresse 66, rue Maréchal de Lattre de tassigny Ville Pont-de-Vaux lieuville Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Departement Ain

Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-vaux/

Vernissage de l’exposition “… Infiniment …” Musée Chintreuil 2022-04-01 was last modified: by Vernissage de l’exposition “… Infiniment …” Musée Chintreuil Musée Chintreuil 1 avril 2022 Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux Ain