Vernissage de l’exposition Gravure du collectif « La Maison »

Vernissage de l’exposition Gravure du collectif « La Maison », 8 juillet 2022, . Vernissage de l’exposition Gravure du collectif « La Maison »

2022-07-08 – 2022-07-08 Après deux sessions de résidence durant lesquelles, le collectif « La Maison » propose à la Maison Prébendale une exposition de gravure et de dessins contemporains créés à partir de leurs séjours saint-politains, de leurs échanges avec les habitants, les agriculteurs, les commerçants… Après deux sessions de résidence durant lesquelles, le collectif « La Maison » propose à la Maison Prébendale une exposition de gravure et de dessins contemporains créés à partir de leurs séjours saint-politains, de leurs échanges avec les habitants, les agriculteurs, les commerçants… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville